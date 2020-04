AIVD ziet meer rechts-extremisme en beïnvloeding van Nederlandse belangen

De dienst gaat ook uitgebreid in op de dreiging van jihadistisch terrorisme. Die is sinds 2017 verminderd, net als het aantal aanslagen. Toch zijn er in Europa, en in Nederland, nog relatief veel aanhoudingen en worden geregeld aanslagen voorkomen. "De dreiging is dus wel verminderd, maar nog steeds aanzienlijk."

De Nederlandse jihadistische beweging is weinig zichtbaar in het openbare leven. Dat heeft volgens de AIVD te maken met "organisatorische en ideologische verdeeldheid en gebrek aan hiërarchie en leiderschap".

In dat kader noemt de AIVD ook de netwerkvorming op terroristenafdelingen van gevangenissen en onder teruggekeerde jihadisten.

IS blijft gevaar

Ook radicaal-salafistische 'aanjagers' worden in het jaarverslag genoemd als dreiging. Dat zijn er relatief niet veel, maar hun invloed is "disproportioneel groot binnen islamitisch Nederland". Sommigen hebben een opleiding gehad in de Golfregio. De AIVD doet onderzoek naar geldstromen uit deze regio.

Ook de islamitische terreurorganisatie IS is nog niet uitgespeeld, al is 'het kalifaat' gevallen en leider Abu Bakr al-Baghdadi gedood. "Nog steeds wil ISIS aanslagen plegen in het Westen, waarbij Syrië en Irak waarschijnlijk de belangrijkste basis voor ISIS blijven."

Rusland en MH17

De inlichtingendienst ziet nog steeds dat meer landen invloed proberen te krijgen op Nederlandse belangen op het gebied van economie, wetenschap en techniek. Ze proberen onder meer via spionage informatie te verkrijgen.

De AIVD noemt Rusland: "Het afgelopen jaar was Nederland opnieuw een interessant spionagedoelwit voor Rusland." Vanuit Moskou is sprake van "voortdurende (online)beïnvloedingsactiviteiten op sociale media vanuit Rusland, waarbij de beïnvloeding van de beeldvorming ten aanzien van de toedracht van de ramp met vlucht MH17 een grote rol speelt".

De grootste dreiging op het gebied van economische spionage is China. Meerdere Nederlandse topsectoren zijn doelwit geworden, met als doel hoogwaardige technologie in handen te krijgen, aldus de inlichtingendienst.