Drents ecoduct vernoemd naar gesneuvelde marinier Marc Harders

Rijkswaterstaat heeft een ecoduct over de A28 vernoemd naar Marc Harders, een marinier die in Uruzgan om het leven kwam. Een plaquette met zijn naam is gisteravond aangebracht op het ecoduct bij het Drentse dorp Spier.

Het Korps Mariniers wil omgekomen leden eren met de vernoeming van bruggen en viaducten. De onthulling van het naambord zou gepaard gaan met een officiële plechtigheid op 12 mei, maar die is uitgesteld vanwege de coronamaatregelen, meldt RTV Drenthe.

Marc Harders uit Westerbork zat in een rupsvoertuig dat in april 2010 op een bermbom reed in de Afghaanse provincie Uruzgan. Hij was 23 jaar oud. Ook korporaal Jeroen Houweling (29) uit Purmerend kwam daarbij om het leven. Een derde marinier raakte gewond. Het waren de eerste mariniers die in het gebied omkwamen.

Een viaduct over de A7 bij Purmerend zal vernoemd worden naar Houweling. Er worden dit jaar zeven bruggen en viaducten naar omgekomen militairen vernoemd. Projectleider Tom de Bok van het Veteranen Platform: "De intentie is om zoveel mogelijk gesneuvelde militairen bij vredesoperaties op deze manier in herinnering te houden."