Britse onderzoekers hopen op vaccin in najaar, 'goed nieuws met kanttekeningen'

Een instituut van de universiteit in Oxford is al ver met de ontwikkeling van een covid-19-vaccin. Als alles meezit, kan het vaccin in september op de markt komen, zei de directeur tegen The New York Times.

Het Jenner Instituut heeft een voorsprong, omdat het een zelf ontwikkeld vaccin tegen een ander coronavirus - een verkoudheidsvirus - al op kleine groepen mensen heeft getest. Dat leverde geen klachten op. Dat maakt de weg vrij voor een grotere test met een op het eerdere vaccin gebaseerd covid-19-vaccin eind volgende maand op in eerste instantie duizend proefpersonen en daarna nog eens 5000.

Haken en ogen

"Het is goed nieuws, maar er zitten wel wat haken en ogen aan", zei NOS-gezondheidsredacteur Rinke van den Brink in het NOS Radio 1 Journaal. De onderzoekers hebben hun covid-19-vaccin met succes op apen getest, maar dat wil nog niet zeggen dat het bij mensen ook werkt.

Een ander probleem is dat er genoeg deelnemers gevonden moeten worden om het vaccin op te testen. "Op een plek waar het virus zich verspreidt, moet je mensen gaan vaccineren. Dan moet je kijken of in die groep minder mensen besmet raken dan in een niet-gevaccineerde groep. Pas dan weet je of het werkt."

Voor de test is een plek nodig waar het virus zich verspreidt en er genoeg mensen besmet kunnen raken. In het Verenigd Koninkrijk, waar Oxford ligt, neemt de epidemie nu in intensiteit af.

Ook moet het op verschillende groepen mensen worden getest. "Misschien beschermt het kinderen wel, maar ouderen niet", zei Van den Brink.

Honderden miljoenen doses

Als het vaccin klaar is om op markt te komen, zal de vraag meteen ongekend groot zijn. "Hoe ga je in heel korte tijd honderden miljoenen doses produceren? Dat is niet eenvoudig, als het vaccin er komt, is er meteen een tekort", zei Van den Brink. "Daarom is het ook goed dat er op meer plekken in de wereld aan vaccins wordt gewerkt."

Het instituut zoekt samenwerking met geneesmiddelenfabrikanten in Europa en Azië om het vaccin, als het klaar is, snel en in grote hoeveelheden te produceren.

Hoogleraar microbiologie Alex Friedrich zei gisteren dat hij verwacht dat een veilig vaccin op zijn vroegst volgend jaar beschikbaar is: