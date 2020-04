'Luchthaven Berlijn kan na jaren vertraging eindelijk open'

De nieuwe luchthaven Berlijn Brandenburg heeft een belangrijke horde genomen om eind oktober open te kunnen. Duitse media melden dat de autoriteiten de benodigde veiligheidsvergunningen hebben afgegeven om de opening op 31 oktober door te laten gaan.

Het vliegveld, dat de luchthavens Berlijn Tempelhof, Tegel en Schönefeld moet vervangen, had eigenlijk negen jaar geleden al open moeten gaan. Door mismanagement en technische problemen is dat meerdere keren uitgesteld. Er waren vooral zorgen over de brandveiligheid. Het uitstel heeft miljarden euro's extra gekost.

Nu de Duitse autoriteiten ervan overtuigd zijn dat aan de belangrijkste veiligheidseisen is voldaan, kan de luchthaven later dit jaar eindelijk passagiers ontvangen. Het is de bedoeling dat vrijwilligers in juni en juli eerst alle processen in de terminal gaan testen, van inchecken aan de balie tot instappen in het vliegtuig.

Coronacrisis

Ondertussen kampen de huidige luchthavens in Berlijn net als de rest van de wereld met de gevolgen van de coronacrisis. Er vliegt nog maar een fractie van het normale aantal passagiers. Waarschijnlijk zal ook het nieuwe vliegveld Berlijn Brandenburg daardoor voorlopig afhankelijk zijn van extra overheidssubsidies.