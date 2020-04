Journalist en schrijver Alexander Münninghoff (76) overleden

Journalist en schrijver Alexander Münninghoff is na een lang ziekbed op 76-jarige leeftijd overleden, meldt weekkrant Den Haag Centraal, waarvoor hij ook schreef. De in 1944 in Poznan, Polen geboren journalist werkte het grootste deel van zijn loopbaan voor de Haagsche Courant (HC).

Van 1974 tot 2009 maakte hij als reizend redacteur voor HC reportages uit tal van conflictgebieden, zoals Libanon, Cambodja, Iran, Irak, El Salvador en voormalig Joegoslavië. Ook werkte hij van 1986 tot 1991 als correspondent in Moskou. Eind jaren 70 werkte hij een jaar als verslaggever bij het NOS Journaal.

Voor een serie verhalen over Turkije kreeg hij in 1983 de Prijs voor de Dagbladjournalistiek, maar het hoogtepunt in zijn loopbaan was zijn wereldprimeur over de eenzijdige terugtrekking door de Sovjet-Unie van alle troepen en SS-20-raketten uit Europa in 1988.

De stamhouder

Münninghoff schreef verder biografieën over de schakers Max Euwe en Hein Donner. Hij was zelf ook een niet onverdienstelijk schaker. Over zijn correspondentschap in Moskou schreef hij in 1991 Tropenjaren in Moskou. Met zijn bestseller De stamhouder, waarin hij zijn kleurrijke familiegeschiedenis vastlegde, brak hij in 2014 door bij het grote publiek.

Münninghoffs schatrijke grootvader trouwde na de Eerste Wereldoorlog in Letland met een Russische gravin van Baltisch-Duitse afkomst. Zijn vader vocht in de Tweede Wereldoorlog voor de Waffen-SS aan het Oostfront, terwijl zijn grootvader spioneerde voor de geallieerden. Zijn moeder ontvoerde hem na de oorlog naar Duitsland, tegen de zin van zijn grootvader, die hem weer terug-kidnapte. Voor dit boek over zijn bijzondere familiegeschiedenis ontving hij in 2015 de Libris Geschiedenis Prijs en de Littéraire Witte Prijs 2016.

In 2009 zei Münninghoff zijn journalistieke loopbaan vaarwel en richtte hij samen met Maurice Koopman en schaakvriend Jan Nagel de partij OokU (Onafhankelijke Ouderen- en Kinderen Unie) op. Onder de naam 50Plus deed deze partij in 2011 mee aan de Provinciale Staten- en Eerste Kamerverkiezingen.