'Verleng basisbeurs voor mbo'ers die zich willen omscholen'

De MBO Raad wil dat de basisbeurs voor mbo-studenten wordt verlengd als die ervoor kiezen om een tweede opleiding te gaan doen. Door de coronacrisis is het toekomstperspectief voor sommige opleidingen sterk verslechterd en moet het mogelijk worden dat die studenten zich laten omscholen, vindt de brancheorganisatie.

"Het meest extreme voorbeeld zien we in de horeca", zegt waarnemend voorzitter Frank van Hout in het NOS Radio 1 Journaal. "Daarvan is het maar de vraag wanneer ze weer op gang komen en in wat voor omvang dat dan gebeurt." Ook studenten in de evenementenbranche en toerisme zien hun baankans in elk geval op de korte termijn somber in.

Zij moeten de mogelijkheid krijgen om na hun huidige opleiding ook nog iets anders te gaan doen, zegt Van Hout, waardoor het perspectief op werk groter wordt. "Deze mensen hebben we straks weer keihard nodig."