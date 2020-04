Thuis werken en leven jaagt omzet webshops omhoog

Maar webwinkels die met toerisme en vakanties te maken hebben, beleven juist dramatische tijden en in de mode is het beeld wisselend. Voor luxe kleding hebben consumenten volgens Jongen even geen belangstelling. Pyjama's, joggingbroeken, ondergoed en makkelijke schoenen worden wel verkocht.

Dat mensen kopen via internet, lijkt logisch. Het kabinet adviseert mensen nog steeds zoveel mogelijk thuis te blijven. "We geven nu nauwelijks of geen geld uit aan de horeca, uitjes, vakanties, maar we voelen blijkbaar toch de behoefte geld te laten rollen. Misschien willen we onszelf belonen voor goed gedrag. We zitten al zolang thuis, dan is een cadeautje natuurlijk leuk."

Blijvend initiatief

Eén van de webshops die merken dat mensen veel geld uitgeven, is de HEMA. Het bedrijf zag zijn online omzet de afgelopen weken verdrievoudigen. Om lange wachttijden bij het centrale distributiecentrum in Utrecht te voorkomen, gaan verspreid over het land twintig HEMA-winkels ook fungeren als distributiecentrum. Van daaruit zal DHL pakjes bij de klant bezorgen.

"Als bijvoorbeeld iemand uit Winschoten zes artikelen bestelt, kijkt het systeem in welke van de aangesloten winkels die items voorradig zijn. Daar gaat de order dan heen", zegt Raph Schröder, baas van de online afdeling van de HEMA.

Hij denkt dat de maatregel niet tijdelijk is. "Ik denk dat we dit vaker gaan inzetten als er sprake is van piekdrukte. Dan moet je denken aan Black Friday en Sinterklaas. Als het aan mij ligt, is dit een blijvend initiatief."

Hartstikke handig

Kardinale vraag is: blijven consumenten straks - als alles weer 'normaal' is - massaal online bestellen? "Dat is de hamvraag", zegt Wijnand Jongen. "Ik schat dat een kwart dat nieuwe gedrag blijft vertonen. Iemand die bijvoorbeeld bij een supermarkt online een heel bestellijstje heeft samengesteld en inmiddels een vast tijdstip heeft voor de bezorging, vindt dat misschien wel hartstikke handig om dat zo te houden. Dus ik denk zeker dat er consumenten zijn die dat vanaf nu standaard gaan doen", aldus Jongen.

Met alle gevolgen vandien voor de winkelstraat en winkelcentra: "Ja, want dat nieuwe gedrag zal voelbaar zijn op straat, het gevolg zal zijn dat daar toch minder mensen dan voorheen komen."