'Drugshandel gaat onverminderd door ondanks coronacrisis'

De internationale drugshandel gaat ondanks de coronacrisis gewoon door. Er is geen vermindering zichtbaar van de partijen die de Rotterdamse haven binnenkomen. Dat zegt de Rotterdamse politiechef Westerbeke in het AD. Er is zelfs al een eerste partij cocaïne aangetroffen in een lading medische hulpgoederen, die naar Engeland werd verscheept. "Criminelen passen zich razendsnel aan", stelt Westerbeke.

In de haven van Rotterdam is op het gebied van de drugshandel nog volop activiteit. De afgelopen zes weken zijn ruim veertig mensen opgepakt die ervan worden verdacht een zogenoemde 'uithaler' te zijn. Dat zijn mensen die zich laten insluiten op het haventerrein om partijen drugs uit containers te halen en van het terrein af te smokkelen. Hun aanwezigheid wijst volgens Westerbeke op continuïteit in de handel in verdovende middelen.

Hij denkt dat de vraag naar cocaïne ondanks de lockdown in veel landen niet is verminderd. "Het gebruik zal minder zijn, maar ik geloof niet in een halvering." Wel is de distributie in Europa lastiger, omdat er veel meer wordt gecontroleerd aan de grenzen. Criminelen nemen daarom bijvoorbeeld weer oude smokkelroutes in gebruik of verzinnen andere methodes.

Ook voor drugskoeriers is het lastiger opereren, omdat de straten leeg zijn en mensen vaker thuis zitten en uit het raam kijken. Daarom wordt er nu meer gedeald op plekken waar het wel druk is, zoals parkeerplaatsen van supermarkten of bouwmarkten.