Twee motoragenten gewond bij aanslag in voorstad Parijs

In de Franse stad Colombes, vlak bij Parijs, is aan het eind van de middag een man met opzet ingereden op twee motoragenten. Een van hen is zwaargewond geraakt, een ander had lichte verwondingen.

De dader heeft verklaard dat hij handelde in naam van terreurgroep IS. De agenten waren bezig met een verkeerscontrole toen ze iemand op een scooter wilde staande houden. Maar die man liet zijn voertuig in de steek en stapte in een auto die er vervolgens vandoor ging. De 29-jarige Youssef T. reed daarop de agenten aan in een zwarte BMW.

Op foto's is te zien dat een van de politiemotoren beklemd is geraakt tussen een politiewagen en de auto van de dader, die zwaar beschadigd is. In zijn auto zijn een brief waarin hij de verantwoordelijkheid voor de aanslag opeist en een mes gevonden. T. zegt dat hij video's had bekeken over de Palestijnse zaak en zich wilde wreken op de politie.

Hij is een bekende van de politie, maar was niet in beeld bij de inlichtingendiensten. In zijn woning is huiszoeking gedaan en hij wordt psychiatrisch onderzocht. De politie wil nog niet definitief zeggen of hij echt een terroristisch motief had of dat het om een verward persoon gaat.