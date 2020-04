Homo's in Marokko in de problemen door ongevraagde 'outing'

In Marokko zijn foto's van gebruikers van datingapps voor homo's openbaar gemaakt. Dat kan ernstige gevolgen hebben, waarschuwt mensenrechtenorganisatie Human Right Watch.

Bij datingapps, zoals Grindr en Hornet, werden nepaccounts aangemaakt na een oproep op Instagram van transgendermodel Sofia Taloni, op 13 april. Vrouwen zouden volgens Taloni op die manier kunnen ontdekken hoeveel mannen gebruikmaken van deze apps, inclusief mogelijk hun eigen man. Ze wilde naar eigen zeggen de hypocrisie in de Marokkaanse samenleving aan de kaak stellen door aan te tonen dat veel mannen in het geheim homoseksueel zijn.

Beledigingen en dreigementen

Al snel begonnen profielfoto's van de gebruikers van de apps op sociale media te circuleren, vaak voorzien van beledigende teksten of dreigementen. Dat leidt tot grote problemen voor de mannen die ongevraagd 'geout' zijn. Zeker in combinatie met de strenge coronamaatregelen die in Marokko van kracht zijn.

Sommige mannen zijn volgens Human Rights Watch door hun familie het huis uitgezet en slapen nu noodgedwongen op straat omdat ze vanwege de lockdown nergens anders terechtkunnen. Alle hotels in Marokko zijn gesloten en er mag ook niet gereisd worden. Anderen zijn gedwongen om thuis te blijven wonen bij hun 'homofobe' familie en worden daar bedreigd, geïntimideerd en soms zelfs mishandeld.

Haat en discriminatie

Een aantal datingapps heeft inmiddels een waarschuwing gestuurd naar hun Marokkaanse gebruikers of alle accounts die aangemaakt zijn na 13 april verwijderd. Homo-actiegroepen dringen eropaan dat Marokkaanse mannen hun account verwijderen van de datingapps om zichzelf daarmee te beschermen.

Persbureau AFP meldt dat de politie een 'voorlopig onderzoek' heeft ingesteld naar het "aanzetten tot haat en discriminatie" gericht op de lhbt-gemeenschap na het lekken van privégegevens.