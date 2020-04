Bekijk hier de Bevrijdingsjournaals over de meidagen van ‘45

Eind april bereikt de hongersnood in West-Nederland een hoogtepunt. Hulp is hard nodig. Er komen voedseldroppingen van geallieerde vliegtuigen, die een indrukwekkend schouwspel opleveren.

In de dagen erna gaan de ontwikkelingen razendsnel. Hitler pleegt zelfmoord, de geallieerde troepen doen de ene na de andere gruwelijke ontdekking tijdens hun opmars in Duitsland en Berlijn wordt na een bloedige strijd veroverd.

De capitulatie van Duitsland volgt al gauw. Nederland is bevrijd! De bevolking is in totale euforie. Er wordt gedanst, gelachen, gejuicht, gefeest. Maar er zit ook een zwarte kant aan de bevrijding: rekeningen worden vereffend.

In deze serie journaals worden de gebeurtenissen van de meidagen in 1945 (en de aanloop daar naartoe) op de voet gevolgd. Bekijk ze hieronder, met het nieuwste journaal bovenaan.