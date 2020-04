Volg de bevrijding van 1945 via een nieuwe serie Bevrijdingsjournaals 

Toch vindt Vloon het belangrijk ook deze kant van de bevrijding te tonen. "De bevrijding was niet alleen maar feest. Er zijn heel veel verhalen te vertellen over deze periode."

"De hongerwinter was eind april 1945 op z'n ergst, dat was eigenlijk een hongerlente. Doordat Noord- en Oost-Nederland waren bevrijd konden er geen hongertochten meer naartoe. In Rotterdam stierven in een week 400 mensen van de honger", vertelt Vloon.

"Ook tussen 5 en 9 mei spelen zich nog allemaal drama's af. Mensen denken: op 5 mei is de oorlog voorbij, maar in de grote steden duurt het nog 3, 4 dagen voordat de geallieerden komen. Dat leidt tot allerlei schietpartijen tussen Duitsers en de Binnenlandse Strijdkrachten. Doordat we die periode realtime meemaken, opende het mij echt de ogen hoe zwaar die periode nog was. Twee dagen uitstel moet verschrikkelijk zijn geweest."

Als na twee weken een eind komt aan deze reeks, is dat nog niet het einde van de Bevrijdingsjournaals: in augustus volgt een laatste reeks, rond de capitulatie van Japan in Azië.

"We kijken dan naar wat er in Nederlands-Indië gebeurde, de atoombommen en het einde van de oorlog, maar ook hoe Nederland zijn wonden likt", zegt Vloon. "Je kunt het hebben over de wederopbouw, de mensen die de concentratiekampen hebben overleefd, de dwangarbeiders die terugkeren, de berechting van landverraders. We hebben prachtig beeld gevonden van de zomer van 1945."