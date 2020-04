Tevredenheid over Koningsdag, 'anderhalvemeterboodschap ook bij jongeren aangekomen'

Ook in de vier grote steden is het rustig, laten de burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag weten.

"De drukte in de parken is goed beheersbaar in Amsterdam. Voor een Koningsdag is het erg rustig op de grachten en het vaarverbod wordt goed nageleefd", zegt een woordvoerder. In het Vondelpark en op de Noordermarkt riep de politie bezoekers op zich te verspreiden om te grote drukte te voorkomen. "Die waarschuwingen worden serieus genomen en opgevolgd."

Druk in parken

Ook in Utrecht is er sprake van een 'rustig en beheersbaar beeld'. "In het Máximapark, het Griftpark en park Lepelenburg is het wel extra druk, net als de voorgaande weekenden", zegt een woordvoerder. Mensen die daar gaan zitten, wordt verzocht door te lopen. "Het is de bedoeling dat mensen een ommetje maken, niet dat ze neerstrijken en blijven zitten."

In Groningen greep de politie eerder vandaag wel in bij een feest in een jeugdhonk, waar ongeveer vijftig man bijeen was gekomen zonder afstand te houden. Omdat de waarschuwingen direct werden opgevolgd, werden er geen boetes uitgedeeld.