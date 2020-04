Jongen (13) vindt twee keer een oorlogsgranaat bij speeltuin Well

Een 13-jarige jongen heeft zaterdag met zijn metaaldetector een oude granaat in een speeltuin in Well (Limburg) gevonden. Aangemoedigd door deze oorlogsbuit zocht hij een dag later driftig verder en vond er tot zijn verrassing nog eentje. Dit keer in een stuk grond achter de speeltuin. De politie heeft het omheinde terrein afgezet met politielint.

De twee granaten kwamen uit de Tweede Wereldoorlog. Bij de eerste was de pin er uit, normaal gesproken staat een explosief dan op scherp, maar dat was niet het geval bij deze granaat. De Explosieve Opruimingsdienst heeft de oude bom buiten het speelterrein laten ontploffen.

"Voor nu zijn we als buurtbewoners vooral blij dat Bram dit aan het licht heeft gebracht", zegt moeder Sylvia Jenneskens tegen L1. "De granaten lagen niet diep in de grond. Een klein kind had ze zo kunnen opgraven met een schep. Het is een drukbezochte speeltuin."

'Hoe groot is de kans dat er nog eentje ligt'

Bram heeft de detector laatst met zijn opa gekocht, om te kijken wat er eigenlijk in de grond ligt. "Niet eens met het idee om archeologische spullen of granaten te vinden. Ze dachten meer spijkers of lipjes van blikjes te vinden in de speeltuin", zegt Jenneskens.

Bram mocht van de marechaussee een dag later weer verder zoeken. Zaterdag was de speeltuin nog open. "Dat snap ik wel, hoe groot is nou de kans dat er nog eentje ligt. Ik vond het dus ook niet eng om hem daar weer heen te laten gaan. En hij komt weer terug met een granaat!"

Bram vindt het interessant maar is heel bescheiden. "Hij ziet zichzelf niet als een held." Zijn moeder is blij met de goede afloop. Ze hoopt dat de speeltuin goed doorgespit wordt en dat hij na onderzoek zo snel mogelijk weer opengaat.