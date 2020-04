Festivals in 2021 ook in gevaar: 'Staat moet desnoods garant staan'

Geen Pinkpop, geen Lowlands, geen Zwarte Cross en geen festivals op Koningsdag. Vanwege het coronavirus blijven zeker tot 1 september de pleinen leeg, de podia in de opslag en de artiesten thuis. 2020 is daarmee een rampjaar voor de hele evenementensector. Maar ook het festivalseizoen van 2021 is al in gevaar.

Verzekeraars hebben sinds eind februari, nadat de eerste coronapatiënten in Nederland gemeld waren, de dekking bij een pandemie uit hun pakketten gehaald. Dat betekent dat organisatoren van evenementen zich daar voor volgend jaar niet meer tegen kunnen verzekeren.

'Zonder verzekering kunnen we niet werken'

"Wij waren dit jaar gelukkig wel verzekerd tegen een pandemie", zegt Jasper Coenen, mede-eigenaar van Elevation Events, een bureau dat onder meer de festivals Soenda, Smeerboel en het SOIA-festival organiseert, dat normaal gesproken op Koningsdag in Utrecht plaatsvindt. "Maar volgend jaar kan niemand zich daar meer tegen verzekeren."

Organisatoren beginnen vaak al bijna een jaar van tevoren met het voorbereiden van evenementen, en dus ook met het maken van kosten. Coenen: "Zonder zo'n verzekering kunnen we niet werken."

Te duur om te verzekeren

Tot begin dit jaar zat een dekking tegen pandemieën nog standaard in het pakket, zegt Maarten van Denderen, oprichter van Klap No Risk. Zijn bureau is een van de grote verzekeraars in Nederland voor muziekevenementen.

Hoeveel zijn bedrijf dit jaar moet uitkeren omdat evenementen afgelast zijn, kan Van Denderen nog niet zeggen. Ook verzekeraar NN zegt dat het nog te vroeg is voor een inschatting van de schade.

De reden dat de dekking tegen pandemieën nu uit het pakket is gehaald, is omdat er volgens Van Denderen niet meer tegenop te verzekeren valt. "Als verzekeraar kijk je: hoe groot is het risico, en wil ik dat overnemen tegen een bepaalde premie", legt hij uit. "Het risico is nu zo groot, dat de premie heel erg hoog wordt. Dan kun je je net zo goed niet verzekeren. Er is geen verzekeraar op de wereld die dit nu nog verzekert."