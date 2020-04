Boa's bezorgd over toenemende drukte: 'Het lijkt wel een vakantiepark'

Het wordt volgens boa's (buitengewoon opsporingsambtenaren) steeds lastiger om de coronamaatregelen te handhaven. "Hoe positiever de coronacijfers uitvallen, des te gemakzuchtiger mensen worden", zegt de Nederlandse Boa Bond (NBB) tegen de NOS.

De combinatie van zonnig weer en het dalende aantal ziekenhuisopnames leidt tot drukte op straat. "Het wordt steeds erger met de drukte in winkelstraten en parken. In sommige wijken lijkt het wel een vakantiepark", vertelt NBB-voorzitter Ruud Kuin.

De bond laat zich dagelijks bijpraten door leden uit alle delen van het land. Vandaag was het bijvoorbeeld in winkelstraten in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam erg druk. Ook in parken zochten mensen de zon op en dat maakt afstand houden moeilijker.

'Forse boete'

Lange tijd werd er alleen gewaarschuwd, maar sinds enkele dagen wordt er volgens de NBB in een aantal steden actief beboet. Zoals in Utrecht, legt boa Joost van der Louw uit. "Zo'n boete is 390 euro inclusief administratiekosten, dus dat is een hele forse."