Vrees voor corona drijft de Syrische Taher terug naar zijn verwoeste huis

Dokter Muhammad Makki werkt in het enige centrum in Idlib waar ze op corona kunnen testen. Hij houdt zijn hart vast. "Wij voorzien een grote crisis. En dat komt bovenop de oorlog, armoede en de sociale omstandigheden die we hier al hebben."

De testcapaciteit in het centrum is zeer beperkt. De kliniek is verantwoordelijk voor een enorm gebied en dokter Makki maakt zich zorgen of ze in de toekomst nog wel hulp van de Wereldgezondheidsorganisatie zullen ontvangen. Klinieken en ziekenhuizen doen hun uiterste best, maar de middelen zijn beperkt.

'Ik kan hier niet blijven'

Ook Nazih Hajj Ali is met zijn gezin teruggekeerd naar Nairab, in de hoop dat hij het vluchtelingenkamp waar hij met zijn gezin zat achter zich kon laten. Zijn huis is leeggehaald toen het Syrische leger uit het dorp vertrok en hij vraagt zich af hoe veilig het allemaal is.

"Niets is duidelijk. Ik voel me niet veilig hier. We hadden gehoopt de ramadan hier door te brengen maar ik denk toch niet dat ik hier kan blijven", zegt hij. "Ik wil niet nu gaan renoveren en dat het straks allemaal weer kapot gaat. Misschien kunnen we beter nog maar even wachten."