Orthopedagoog wil dochter in zorginstelling bezoeken: 'Er is maatwerk nodig'

Al zes weken heeft Mirjam Vos uit Leiden haar dochter, die in een zorginstelling woont, niet gezien. Vanwege het coronavirus zitten verpleeghuizen en zorginstelling op slot. De Vos pleit voor versoepeling van die regels en maatwerk.

"Onze dochter Rebecca van 28 woont in een woon- en dagcentrum. Ze functioneert op het niveau van een kind van anderhalf en heeft overal zorg bij nodig", vertelt De Vos, orthopedagoog in het Amsterdam UMC, aan Omroep West.

"We zijn gewend dat we haar elk weekend bij ons hebben, dat kan nu al zes weken niet." Ook langsgaan is niet mogelijk. Bezoek is niet toegestaan, net als in alle andere verpleeghuizen en zorginstellingen in Nederland. De Vos houdt contact met haar dochter door iedere dag te videobellen. "Maar ik heb haar niet meer in het echt gezien. Dat wordt steeds moeilijker."

'Vergeten groep'

De persconferentie van premier Rutte van dinsdag viel dan ook wat rauw op haar dak: er werden geen versoepelingen van de maatregelen in zorginstellingen aangekondigd. "Mijn dochter is lichamelijk gezond. Als wij tien dagen vrijwillig in quarantaine gaan, vormen wij geen enkel risico meer voor haar."

De Vos hoopt dat mensen met een verstandelijke beperking die lichamelijk gezond zijn zo snel mogelijk weer bezoek mogen krijgen van familie en pleit daarvoor in een open brief een Rutte en minister De Jonge.

"Ik had gehoopt dat oplossingen op maat mogelijk zouden zijn, maar deze groep is zelfs niet genoemd", vertelt ze. Verstandelijk gehandicapten blijven volgens haar een vergeten groep. "Deze crisis drukt op de hele samenleving, niet alleen op de ziekenhuizen. En voor de meest kwetsbaren heeft die de meest ingrijpende gevolgen."

Preventief in quarantaine

De Vos benadrukt dat ze de ziekte niet onderschat en haar dochter ook zeker niet in gevaar wil brengen. "Ik werk in het Amsterdam UMC, ik begeleid families die door het coronavirus zijn getroffen. Ik weet hoe het mis kan gaan en ik vrees het ziektebeeld zeker. Maar we weten ook steeds meer over de wijze van besmetting en incubatietijd."

De Vos zit zelf al twee weken preventief in quarantaine, in de hoop dat ze haar dochter snel weer mag zien. "Ik wil naar haar toe. Deze maatregel heb ik er natuurlijk graag voor over en ik denk veel andere ouders ook. Een andere aanvullende maatregel kan zijn om ook ouders laagdrempelig te testen."