Koningsdag 2020: 'Misschien een beetje rommelig, maar dat hoort erbij'

Of we 27 april dit jaar nu Koningsdag, Woningsdag of Balkoningsdag noemen, één ding is zeker: de verjaardag van de koning krijgt een heel ander karakter dan normaal.

Vanwege de coronacrisis wordt iedereen geacht zo veel mogelijk thuis te blijven. Maar dat hoeft niets af te doen aan de feestelijkheid van Koningsdag, vindt de Oranjebond. Door het hele land worden activiteiten georganiseerd waarmee feestgangers - online of op anderhalve meter afstand - zich niet hoeven te vervelen.

Allereerst is er het officiële (nationale) programma van de Oranjebond. Dat begint 's ochtends met klokgelui, "als teken van verbinding, verdriet en vreugde", aldus de bond. Op deze website kun je zien of en hoe laat de klokken in jouw gemeente luiden.

Om 10.00 uur spelen musici van het Koninklijk Concertgebouworkest het Wilhelmus - vanuit huis. Ze roepen iedereen op om vanaf het balkon, uit het raam of in de tuin mee te doen en dat onder vermelding van de hashtag #Wilhelmus2020 met iedereen te delen. Alle bladmuziek is te vinden op de website van het Concertgebouworkest. Donderdag waren de partijen al bijna 50.000 keer gedownload.

De musici draaiden deze week alvast warm voor morgen: