Trein van Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un gezien buiten Pyongyang

Het is nog volstrekt onduidelijk hoe het gesteld is met de gezondheid van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Er gaan geruchten dat hij ernstig ziek zou zijn na een operatie.

Op recente satellietbeelden die naar buiten zijn gebracht door de website 38 North is de trein van Kim te zien bij een luxueus complex in de Noord-Koreaanse kustplaats Wonsan. Daar brengt de dictator vaker tijd door als hij niet in de hoofdstad Pyongyang is.

38 North brengt vaker satellietbeelden van en nieuws over Noord-Korea; de naam verwijst naar de breedtegraad die door het Koreaanse schiereiland gaat.

'Bedankbrief'

De 250 meter lange trein was volgens 38 North op 15 april niet te zien op de beelden, maar op 21 en 23 april wel. "De aanwezigheid van de trein bewijst niet onomstotelijk dat Kim in Wonsan is en zegt ook niets over zijn gezondheid", schrijft de website. "Maar het voedt wel de geruchten dat hij niet in hoofdstad is."

Tegelijkertijd meldt de Chinese zender CCTV dat Kim Jong-un een teken van leven heeft gegeven. Hij zou een bedankbrief hebben gestuurd naar werklui die bezig zijn met de bouw van Samjiyon City, een stad in het noorden van het land. CCTV citeert het Noord-Koreaanse staatsmedium Rodong Sinmun dat schrijft over de brief.

Persoonscultus

De 36-jarige Kim ontbrak op 15 april bij de viering van de verjaardag van zijn grootvader Kim Il-sung, een belangrijke nationale feestdag in Noord-Korea. Het is hoogst ongebruikelijk dat de Noord-Koreaanse leider ontbreekt op deze dag: rond Kim Il-sung heerst in het stalinistische land nog altijd een enorme persoonscultus. Vier dagen ervoor werd Kim Jong-un wel gezien op een vergadering van de regering.

Vrijdag bracht een tv-zender uit Hongkong naar buiten dat Kim dood is. Zuid-Koreaanse media meldden vorige week dat Kim worstelt met zijn gezondheid na een medische behandeling voor hart- en vaatziekten. China stuurde gisteren een medisch team naar Noord-Korea.

Zuid-Korea laat via een functionaris van het kantoor van de president weten dat er geen bijzondere tekenen zijn dat Kim zwaar ziek zou zijn. "We hebben niets te bevestigen en we hebben geen bijzondere bewegingen gezien in Noord-Korea."