Premier Spanje nog boos over houding Nederland: 'Hadden excuses Rutte verwacht'

Spanje wil nog steeds niets weten van voorwaarden waarop het land straks geld krijgt uit een herstelfonds, waarmee het de economische klappen van de coronavirus opvangt. "Dit is een oorlog. En in een oorlog stel je geen voorwaarden aan hulp", zo meent de Spaanse premier Sánchez. Hij is niet blij met de toon die minister Wopke Hoekstra van Financiën eerder tegenover het land aansloeg.

"We steken ons in schulden om levens te redden. Hier hebben we maar een doel: als collectief, als land, levens redden. Daaraan kun je geen voorwaarden van buiten stellen", zo reageerde Sánchez op een persconferentie op vragen van de NOS.

Volgens Sánchez steekt zijn land momenteel veel geld in ziekenhuizen, in medisch personeel, in steun voor Spanjaarden die hun werk verloren. "Daar is de Spaanse regering mee bezig. We zullen nu zien wat solidariteit in Europa betekent. Dit is een pandemie die de Europese Unie vol getroffen heeft. Nu wil de burger weten waar die solidariteit is. Hoe gaan we het aanpakken?"

Discussie over herstelfonds

Er is binnen Europa nog geen beslissing genomen over extra middelen voor de getroffen EU-landen. De leiders hebben de Europese Commissie gevraagd plannen op te stellen over hoe een herstelfonds er uit moet zien.

Tijdens een videovergadering uitten landen als Italië, Frankrijk en Spanje de noodzaak om via Europese staatsleningen geld beschikbaar te stellen. Spanje wilde zelfs leningen die nooit terugbetaald moeten worden. En juist daar is Nederland op tegen.

"Natuurlijk moet dit land aan zijn begroting voldoen", ageerde Sánchez. "Dit is een welzijnsstaat die gefinancierd moet worden. Het systeem van pensioenen moet bestendig zijn. Maar dit is een oorlog."

Excuses

Er is bij de Spaanse regering nog altijd de nodige irritatie over de opstelling van Nederland. Volgens Sánchez was een excuus van Nederland over de uitlatingen van minister Hoekstra van Financiën op zijn plaats geweest. "Mark Rutte respecteer ik als politicus, en als mens. We hebben een zekere vriendschap", zo zei Sánchez. "Ik heb ook nooit willen reageren op woorden die we hoorden van ministers uit zijn regering. Dat waren oordelen over Spanje, en over andere landen die getroffen worden door het virus."

"Ik had daarna wel graag iets van de Nederlandse premier willen horen. Waarin hij iets had gezegd over Spanje. Iets waarin hij was ingegaan op die onterechte kritiek door zijn minister van financiën."