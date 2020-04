Europese wijnkelders tot nok toe vol met onverkochte wijn

Andrieu rekende uit dat Frankrijk, Spanje en Italië elk zo'n 2 tot 3 miljoen hectoliter aan onverkochte wijn hebben staan door de coronacrisis. "Tel Portugal en Oostenrijk erbij, dan zit je zeker aan 10 miljoen hectoliter." Dat zijn omgerekend 1,3 miljard flessen Europese wijn.

Het zijn bijna onvoorstelbare aantallen. En de wijnboeren zelf zien het met lede ogen aan. "Wij exporteren veel, met name naar de Verenigde Staten, maar dat is helemaal stilgevallen. Er komt niet één bestelling meer", zegt Rosalinde Jaarsma. Zij is de (Nederlandse) voorzitter van de BIVC, de vereniging van wijnboeren in 'Centre Loire', wereldberoemd om de Sancerre en Pouilly-Fumé.

In tegenstelling tot veel collega's ziet de BIVC weinig heil in 'crisis-destillatie'. Het levert te weinig op. "Bij destilleren krijgen wijnboeren maar een heel klein bedrag voor het product waar ze een jaar lang aan gewerkt hebben", aldus Jaarsma. "Als je wat duurdere wijnen maakt, is dat geen optie."

Zij pleit ervoor om de wijnen waarbij dat kan langer te bewaren. Daar moeten wel nieuwe vaten voor worden aangeschaft, want over een paar maanden begint de nieuwe oogst en moet in de kelders plaats worden gemaakt voor 'millésime 2020'. Ook dat plan voor extra opslag heeft de Europese Commissie nu voorgelegd aan de lidstaten.

Wordt wijn goedkoper?

De grote vraag voor klanten en producenten is: wordt de wijn nu ook goedkoper? In normale marktomstandigheden zou het huidige overschot al snel leiden tot lagere prijzen. Daarvan is nu nog geen sprake: het is niet zo dat er veel aanbod is en weinig vraag. De klant kan gewoon niks kopen, omdat er niks geleverd wordt en winkels en cafés dicht zijn. Dat verstoort de normale marktwerking, die ook de prijs bepaalt.

Zodra grenzen en cafés weer open gaan, kan er wel een effect optreden, beaamt Rosalinde Jaarsma van de BIVC. "Ik denk dat er een enorme 'boom' komt na de crisis. Mensen willen dan feesten en dan zal de verkoop weer aantrekken. Maar dat zal nooit genoeg zijn om het omzetverlies van maanden te compenseren."