Waarom je coronacijfers van landen niet zomaar kunt vergelijken

"Deze vergelijking is eerlijker. Maar ook hier spelen allerlei factoren mee", waarschuwt de epidemioloog. Hoe zit het bijvoorbeeld met de bevolkingsdichtheid in een getroffen gebied, of de gemiddelde leeftijd? Hoeveel mensen lijden aan andere gezondheidskwalen die hen extra kwetsbaar maken? En hoe groot is de zorg- en IC-capaciteit, die bepalend is voor welke behandeling patiënten kunnen krijgen?

"Met alle verschillen die er zijn zou het zelfs verbazingwekkend zijn als verschillende landen wel dezelfde sterfte zouden hebben", merkt Heesterbeek op.

Politieke factoren

Daar komt bovenop dat het niet zeker is of alle gegevens wel betrouwbaar zijn. In zo goed als alle getroffen landen stelt de overheid cijfers beschikbaar, maar die zijn niet altijd onomstreden.

Zo stellen wetenschappers van de Universiteit van Hongkong dat het totale aantal besmettingen in China mogelijk vier keer hoger ligt dan de regering beweert. Dat heeft te maken met hoe het virus in het beginstadium werd gedefinieerd, en welke patiënten toen als coronadoden werden meegeteld.

Peking ontkent dat er bewust gegevens over het virus zijn stilgehouden, maar de Verenigde Staten en Australië roepen op tot een internationaal onderzoek naar de Chinese aanpak.

Chaotisch wereldprobleem

Toch is het, ondanks de moeilijkheden, belangrijk om internationaal te blijven vergelijken, zegt Hans Heesterbeek. "Uit nette analyses met veel data, waarin we voor allerlei factoren corrigeren, kunnen we veel leren."

Op de korte termijn gaat het dan bijvoorbeeld om de vraag wie extra kwetsbaar blijkt voor het coronavirus. "Die mensen kunnen dan eerder in aanmerking komen voor de covid-19-prik, zodra die er is."

Pas in een later stadium kan de vergelijking van sterftecijfers ons ook iets leren over de effectiviteit van de maatregelen in ons land, voorspelt Heesterbeek. Is het virus toevallig terechtgekomen in een meer kwetsbare bevolking, of hebben we onvoldoende maatregelen genomen?

"Dat soort vragen hebben nu nog geen prioriteit", denkt de epidemioloog. "Het is zo'n chaotisch wereldprobleem. Het is erg en er moet nu eerst wat gebeuren." Toch worden wereldwijd al volop data verzameld, weet hij, om de vergelijkingen straks correct te kunnen maken. "Die data hebben we echt nodig om iets te kunnen zeggen over het totaalbeeld."