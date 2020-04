Digitale demonstranten in Rusland bezetten virtuele overheidsgebouwen en pleinen

De protesten vallen ook op in het Kremlin. Georganiseerde bijeenkomsten zonder toestemming van de autoriteiten zijn al verboden in Rusland, maar online is er nog niet veel wet- en regelgeving. Gister liet een afgevaardigde van de Doema, het Russische parlement, weten dat het niet uitgesloten is dat er "nieuwe regels komen voor het voeren van online protesten".

In een reactie hierop heeft de Russische oppositie onder leiding van Aleksej Navalny opgeroepen om volgende week dinsdag massaal te demonstreren via YouTube. Ze willen het Kremlin onder druk te zetten om beter te zorgen voor het volk in coronatijd, in plaats van zich bezig te houden met het invoeren van nieuwe regels en grondwetswijzigingen.

Wijermars verwacht niet dat die regels er ook echt gaan komen. "Dat is niet te doen, want ze zijn niet te definiëren op een handhaafbare manier. Los daarvan is er genoeg bestaande wetgeving. Zo is oproepen tot protest zonder vergunning illegaal, net als belediging van de macht. Daar kunnen de online protesten ook onder vallen."

Volgens Wijermars is de uitspraak van het parlement vooral een dreiging, bedoeld om bedrijven zoals Yandex, het platform waar de protesten plaatsvonden, onder druk te zetten om hun gebruikers beter te modereren.

Yandex. begon na een aantal uren de virtuele demonstranten uit elkaar te drijven; oftewel 'meldingen' te verwijderen. Rusland's grootste techbedrijf liet in een persbericht weten 'standaard elke melding die niet iets te maken heeft met het verkeer' van hun platform te verwijderen.

Niet alleen maar digitaal

Naast de virtuele bijeenkomsten, werd er deze week in Vladikavkaz, een stadje in het zuiden van Rusland, wél op straat gedemonstreerd. Een lokale operazanger, Vadim Cheldijev, deed een oproep om op te staan tegen de lockdown-maatregelen. Volgens hem bestaat het coronavirus niet en is het een manier van de overheid om geld te stelen.

Dat gevoel werd gedeeld: 2000 mensen protesteerden 7 uur lang dicht op elkaar. De oproerpolitie pakte 39 mensen op en Chedijev zelf moet twee maanden de gevangenis in, voor het verspreiden van nepnieuws over corona.