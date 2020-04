Molukkers vieren 70 jaar RMS met het hijsen van de vlag

De Molukse gemeenschap viert vandaag dat 70 jaar geleden de onafhankelijkheid werd uitgeroepen van de Republiek der Zuid-Molukken, de RMS.

Het lustrum zou worden gevierd met een feest in de RAI in Amsterdam, maar dat gaat vanwege corona niet door. Ook de jaarlijkse tocht van honderden motorrijders naar de centrale herdenkingsplek is afgelast.

Wel hangt in Molukse wijken de vlag uit. In Breda was een ceremonie in aanwezigheid van president in ballingschap John Wattilete. Daarbij werd de vlag gehesen, het volkslied gezongen en de proclamatietekst voorgelezen, waarmee in 1950 de Republik Maluku Selatan werd uitgeroepen.