RIVM-experts: 'Kans op snelle opleving virus nu buitengewoon klein'

Omdat de intensive cares langzaam leeg lopen en er volgens het RIVM steeds meer aanwijzingen zijn dat kinderen nauwelijks volwassenen besmetten met het coronavirus, mogen de scholen na de meivakantie gedeeltelijk weer open. De eerste versoepeling van de maatregelen, dinsdagavond bekendgemaakt door premier Rutte, is daarmee een feit.

Bang dat het tot een opleving van het virus zal leiden, zijn ze bij het RIVM niet. "De mogelijkheid voor potentiële haardjes om zich nu te verspreiden is buitengewoon klein", zeggen hoofd infectieziektebestrijding Jaap van Dissel en Jacco Wallinga, verantwoordelijk voor de rekenmodellen.

De NOS sprak met hen over de mogelijkheid om in te grijpen als het fout gaat - en wat er nodig is voor verdere versoepelingen van de coronamaatregelen.

De scholen gaan deels weer open. Jullie waren vanaf het begin niet voor het sluiten van de scholen - want kinderen zouden weinig bijdragen aan de verspreiding van het virus. Waarom kunnen ze dan nu niet weer volledig open?

Van Dissel: "Dat is een kwestie van zorgvuldigheid, omdat we daarin ook de landen om ons heen volgen, die dit ook doen en waar we van kunnen leren. Het idee is: laten we voorzichtig starten. Er was behoorlijk wat reuring, wat toen maakte dat de scholen gesloten zijn."

Met andere woorden: jullie houden rekening met de weerstand die er was, ook al is er niet echt een medische noodzaak om de scholen niet geheel weer te openen?

Van Dissel: "Het punt is gewoon: wij willen het zorgvuldig doen. Dus we hebben de afgelopen weken naar een heleboel aspecten gekeken. Die aspecten bevestigen het beeld dat we aan het begin hadden. Het openen op halve groepsgrootte maakt natuurlijk ook dat het in die klassen voor leraren allemaal wat rustiger kan worden ingeregeld. Dat lijken me allemaal heel terechte punten, waar we momenteel ook gehoor aan kunnen geven."

Waarom gaat de kinderopvang wel weer volledig open?

Van Dissel: "Dat is vooral een heel praktisch besluit geweest. Omdat je in de kinderopvang afstanden anders zou moeten organiseren en omdat de kinderen als ze heel klein zijn nog in bedjes liggen. Maar dat blijven uiteindelijk natuurlijk ook arbitraire inschattingen."

"Alle maatregelen die we genomen hebben, hebben ook een negatieve impact op gezondheidszorg. Maar je kunt je voorstellen dat het sluiten van een terras op dit moment nog een andere negatief effect heeft dan het dichthouden van scholen. Niet iedereen heeft een mooie achtertuin, en sommige gezinnen zitten echt vijf hoog in een flat zonder balkon. En dat geeft ook spanningen en negatieve gezondheidseffecten."