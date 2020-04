'China stuurt medische experts naar Noord-Korea'

China heeft een team van onder anderen medische experts naar Noord-Korea gestuurd om advies te geven over de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un. Dat zeggen drie ingewijden tegen persbureau Reuters.

Er gaan geruchten dat het slecht gaat met de gezondheid van Kim, maar er is geen duidelijkheid over. Volgens Zuid-Koreaanse media is Kim aan het herstellen van een operatie vanwege hart- en vaatziekten. Noord-Korea is een zeer gesloten land waardoor dit soort berichten moeilijk te verifiëren is.

Volgens de bronnen van Reuters staat de Chinese delegatie die naar Noord-Korea is afgereisd onder leiding van een hooggeplaatst lid van de Chinese Communistische Partij.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken en de partij-afdeling die zich bezighoudt met Noord-Korea hebben nog niet gereageerd op een verzoek van Reuters om commentaar.