Saudi-Arabië maakt einde aan zweep- en stokslagen als straf

Saudi-Arabië straft burgers voortaan niet langer door middel van zweep- en stokslagen. Dat besluit is genomen door het Hooggerechtshof. Geselen wordt vervangen door een celstraf of boete. Persbureau Reuters heeft overheidscommunicatie daarover ingezien.

Het land voert onder leiding van kroonprins Mohammed bin Salman al langer hervormingen door, waaronder op het gebied van mensenrechten. Ook het besluit om de stok- en zweepslagen af te schaffen is zo'n hervorming, staat volgens Reuters in het document te lezen. Mensenrechtenorganisaties in het land zijn positief over de aanpassing.

Hervormingen

Zweep- en stokslagen kunnen nu nog als straf voor verschillende misdrijven worden opgelegd. Een rechter besluit daarover op basis van de sharia, de islamitische wetgeving. Andere zware lijfstraffen, zoals het afhakken van ledematen, die kunnen worden opgelegd voor bijvoorbeeld moord, blijven wel bestaan.

Onder leiding van Bin Salman onderging het land al vele hervormingen. Zo bepaalde hij onder meer dat vrouwen voortaan mochten autorijden. De kritiek op de kroonprins luidt dat hij alleen hervormt wat hij nodig acht.

Kritiek op de kroonprins en het regime zwelde aan na de dood van Jamal Khashoggi. Vijf mensen kregen vanwege de moord op de journalist in Turkije de doodstraf opgelegd, maar Amnesty International sprak van "een schijnvertoning die gerechtigheid noch waarheid oplevert". Westerse regeringen houden Bin Salman nog altijd verantwoordelijk voor de moord op Khashoggi, die als fel criticaster van de kroonprins bekendstond.