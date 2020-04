Frankrijk kondigt miljardensteun aan voor Air France-KLM

De Franse regering komt met een steunpakket ter waarde van 7 miljard euro voor Air France-KLM. Dat heeft minister van Financiën Le Maire gezegd tegen de Franse omroep TF1.

Rond 21.00 uur geven de ministers Hoekstra (Financiën) en Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) een persconferentie over Nederlandse steun aan het bedrijf. Die persconferentie is rechtstreeks te zien bij de NOS.

Lening en directe staatssteun

Air France-KLM is zwaar getroffen door de coronacrisis. Volgens Le Maire wordt de luchtvaartmaatschappij niet genationaliseerd.

De steun bestaat uit een garantstelling voor een lening van 4 miljard euro. Air France-KLM krijgt daar nog 3 miljard euro directe staatssteun bovenop. Het is de bedoeling dat daarmee banen worden gered en het bedrijf onafhankelijk kan blijven. De Franse staat is voor 14,3 procent aandeelhouder van Air France-KLM. Nederland heeft 14 procent van de aandelen.

Uitstoot verlagen

Le Maire zei verder dat hij wil dat de maatschappij meer doet aan het verlagen van de CO2-uitstoot. Het is onduidelijk in hoeverre dit een harde eis is voor de steun.

De Franse minister kondigde verder aan dat er wordt gewerkt aan een steunpakket van 5 miljard euro voor autofabrikant Renault.