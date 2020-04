Boswachter verbrand natuurgebied Limburg: 'Natuur is heel veerkrachtig'

Een deel van Nationaal Park De Meinweg in Limburg, waar afgelopen maandag een grote brand uitbrak, ligt er vandaag zwartgeblakerd bij. Zo'n 200 hectare is in vlammen opgegaan.

"Zo'n grote brand heb ik nog nooit meegemaakt", zegt boswachter Robbert Ouwerkerk tegen 1Limburg. "Maar de natuur heeft veel veerkracht. Over een paar weken en maanden ziet het er hier weer heel anders uit."

In de verbrande gebieden zijn gras, hei en lage struiken volledig afgebrand. Sommige bomen, waaronder een groep oude eiken, lijken er beter aan toe. "We hopen dat die eiken grotendeels overleven." Bij andere bomen is dat nog afwachten. "Dat ligt ook aan hoe diep de boomstammen zijn ingebrand."

Grassprietjes

Dat de natuur veerkrachtig is, is volgens Ouwerkerk te zien aan een paar kleine grassprietjes die her en der boven de verschroeide aarde uitsteken. "De grassprietjes komen gelukkig weer omhoog, binnen enkele dagen zie je hier over dit inktzwarte veld een groene waas verschijnen", zegt de boswachter. "In de loop van het seizoen ontkiemen ook de heiplanten weer."

Bij de brand zijn niet alleen planten en struiken verbrand, ook veel dieren zijn ten prooi gevallen aan het vuur. Volgens Ouwerkerk zijn er met name veel reptielen verbrand. Sommige soorten waren al heel zeldzaam, zoals de adder en de zandhagedis.

Ook voor de dieren die de brand hebben overleefd, zijn de gevolgen groot. "Hun leefgebied is behoorlijk verkleind."

De brandweer kreeg de brand gisteren onder controle. Vandaag wordt het gebied nog nageblust. Daarbij assisteren 300 brandweermensen uit Duitsland.