Zanger Dries 'Andres' Holten overleden

Zanger, bassist en componist Dries Holten (84) is overleden. De meesten zullen hem kennen als Andres, de helft van het duo Sandra en Andres dat hij samen met Sandra Reemer vormde. Later in zijn carrière was Holten een duo met Rosy Pereira, onder de naam Rosy & Andres.

Holten werd 30 januari 1936 geboren in voormalig Nederlands-Indië in Cimahi op Java. Zijn vader was KNIL-militair. Toen de Japanners in 1942 het eiland bezetten, vluchtte zijn familie naar Nederland.

Daar begon Holten zijn muzikale carrière als bassist bij De Notenkrakers in Venlo. Daarna speelde hij bij de Nieuwe Vijf. Samen met Sandra Reemer vormde hij van 1966 tot 1975 het duo Sandra en Andres. In 1968 hadden ze veel succes met het nummer Storybook children, dat 13 weken in de top-40 stond. Twee jaar later volgde Love is all around en in 1972 eindigde het duo als vierde op het Eurovisie Songfestival met Als het om de liefde gaat.