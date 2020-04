Medici waarschuwen na opmerking Trump over desinfectiemiddelen

Artsen haastten zich dan ook om het publiek te waarschuwen om niet zelf aan het experimenteren te slaan. "Dit idee om wat voor desinfectiemiddel dan ook in het lichaam te brengen is onverantwoordelijk en gevaarlijk", zei luchtwegspecialist Vin Gupta tegen NBC News.

Bloomberg News sprak met zijn collega John Balmes: "Bleek inademen is het slechtste dat je voor je longen kunt doen. Zelfs sterk verdunde bleek of sterk verdunde ontsmettingsalcohol is niet veilig. Het is een totaal belachelijk idee."

Ook de Britse multinational Reckitt Benckiser heeft een waarschuwing doen uitgaan. Deze producent van de desinfectiemiddelen Dettol en Lysol waarschuwt om deze middelen niet te drinken, te injecteren of op wat voor manier dan ook in het lichaam te brengen.

Trump speculeert wel vaker over medische oplossingen om het virus eronder te krijgen. Zo stelde hij eerder voor om een antimalariamiddel tegen covid-19 in te zetten. Een proef in een veteranenziekenhuis liep op een mislukking uit. Er stierven meer veteranen die het middel hadden gekregen dan veteranen die op een andere manier werden behandeld.