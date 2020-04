CBS ziet coronasterfte teruglopen, ook in de verpleeghuizen

Vorige week overleden nog altijd bijna 1200 mensen meer dan gebruikelijk in Nederland, maar de zogenoemde oversterfte in verband met corona was lager dan de week daarvoor. Ook de sterfte in verpleeg- en verzorgingshuizen nam voor het eerst sinds de start van de coronacrisis af. Dat laatste is niet overal het geval; in Zuid-Holland is nog geen daling te zien.

Dat concluderen het CBS en het RIVM op basis van de voorlopige sterftecijfers tot en met de derde week van april. De sterfte was van 13 tot en met 19 april nog altijd 40 procent hoger dan in de periode voor de uitbraak. Maar hij is duidelijk lager dan in de twee weken daarvoor.

Van de officiële dagelijkse sterftecijfers van het RIVM is bekend dat die slechts een deel van de werkelijkheid weergeven. Het instituut meldt alleen de overledenen van wie via een test is vastgesteld dat zij aan covid-19 leden, de ziekte die door het virus wordt veroorzaakt. De schattingen van het CBS geven waarschijnlijk een beter beeld van de werkelijkheid.