Lintjesregen viel vandaag heel anders dan normaal

2646 mensen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, 358 tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 11 tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en 44 tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Uitzonderlijk is dat er iemand benoemd is tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, namelijk prof. mr. dr. Michael van Walt van Praag. Hij woont in de Verenigde Staten en is daarom door de ambassadeur gebeld. Hij krijgt de onderscheiding vanwege de bijdrage die hij met de door hem opgerichte organisatie Unrepresented Nations & Peoples Organisation heeft geleverd aan de emancipatie en representatie van etnische minderheden wereldwijd.

De oudste, de jongste

Mevrouw Toos Wierema-Ballings is met 95 jaar de oudste gedecoreerde. Zij krijgt haar lintje vanwege haar vrijwilligerswerk voor een parochie en een woonzorgcentrum in Eindhoven. De jongste vrouw is dit jaar Selma Ergi i-Ablak (39). Zij zet zich in voor de emancipatie van vrouwen met een migratieachtergrond en tegen radicalisering.