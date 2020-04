Moeder dode baby Haaksbergen verdachte, vader vrij

De vader in de zaak rond de dode baby in Haaksbergen is geen verdachte meer. De moeder blijft wel in voorarrest. Zij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van haar kind.

De ouders kwamen het afgelopen paasweekeinde met het dode kind naar het ziekenhuis. De omstandigheden waaronder dat gebeurde, waren zodanig verdacht dat de artsen alarm sloegen. De politie deed uitgebreid onderzoek bij de woning van de ouders in Haaksbergen.

Betrokkenheid bij de dood

De moeder wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van "betrokkenheid bij de dood van haar pasgeboren baby", zoals de aanklacht luidt volgens RTV Oost. Aanvankelijk werd ook de vader van het kind als verdachte beschouwd, maar vanochtend is bekendgemaakt dat dat niet langer het geval is. Waarom de vader vrijuit gaat, wil OM-woordvoerster Annette Toonen niet zeggen. "Zeker omdat hij nu ook geen verdachte meer is."

De moeder zit in voorarrest. In de loop van de middag beslist de rechter-commissaris of ze langer vast blijft zitten. Zoals gemeld is enkele jaren geleden ook al een baby van haar kort na de geboorte overleden. Onbekend is of er nu ook nader onderzoek wordt gedaan naar dit eerste overlijden.