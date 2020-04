Reclamemakers op zoek naar andere boodschap dan 'we staan voor je klaar'

Staan-voor-je-klaar-toon

Veel spotjes hebben nu wel allemaal dezelfde toon, zegt merkstrateeg Boris Nihom van reclamebureau Achtung!. "Het gaat allemaal over samen, hebben een 'we staan voor je klaar-toon'. Je kunt je afvragen of die boodschap überhaupt nog zin heeft als je allemaal hetzelfde doet."

Dat is ook in het buitenland zo. In deze video zijn verschillende Amerikaanse spotjes aan elkaar geplakt en daarbij valt op hoe vergelijkbaar de reclames zijn: