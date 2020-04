'Politie en OM falen bij handhaving omgangsregeling bij vechtscheiding'

De politie en het Openbaar Ministerie falen bij het handhaven van de afspraken die bij een vechtscheiding zijn gemaakt over de omgang met de kinderen. De politie neemt aangiften vaak niet op en als dat wel gebeurt wordt de zaak door het OM geseponeerd. Dat meldt NPO Radio 1-programma Reporter Radio (KRO-NCRV).

Een ouder kan aangifte doen als de ex-partner een kind bij hem of haar weghoudt en zo de omgangsregeling saboteert die bij de rechter was afgesproken. Uit documenten die Reporter Radio onder ogen kreeg, blijkt dat de politie ouders oproept om geen aangifte te doen, omdat er volgens de politie geen sprake is van een strafbaar feit. Ook zouden deze aangiftes een te grote druk leggen op de capaciteit van de politie.

Speciale eenheid

"We zien dat ouders soms bijna het bureau uit worden gegooid en moeite hebben om die aangifte te mogen doen. En dat terwijl het onttrekken aan het ouderlijk gezag in het Wetboek van Strafrecht staat", zegt Bas van 't Hoff van het Vader Kennis Centrum in het programma.

Volgens Van 't Hoff ontbreekt het bij de politie aan kennis en ervaring om bij complexe scheidingen op te treden. Hij pleit voor een speciale eenheid. "Deskundigen die ervaring hebben met de politieorganisatie, met het strafrecht, maar ook met de psychologische aspecten van deze problematiek. Dat ontbreekt nu."

Zaak voor familierechter

Het OM neemt de zaken niet in behandeling, omdat het vindt dat klagers bij de familierechter moeten zijn. Familierechter Cees van Leuven is het daar niet mee eens. "De rechter is geen handhaver. Waar zie je dat in de samenleving?", vraagt hij zich af. "Als iemand de verkeersregels niet naleeft, krijgt die een boete opgelegd. Dan is het klaar en komt de rechter niet meer in beeld. In het familierecht is het andersom. Daar blijven ouders bij ons terugkomen."

Van Leuven is tevens voorzitter van het Expertteam Ouderverstoting, dat in het najaar aan de Tweede Kamer verslag uitbrengt over vechtscheidingen.

Coronavirus

Onwillige ouders grijpen ook de coronacrisis aan om aan de omgangsregeling niet na te leven, zegt Saskia Braun van de vereniging van Familieadvocaten en Scheidingsmediators.

"Nu wordt corona aangegrepen om die omgangsregeling niet door te laten gaan, waar ouders in eerdere situaties andere redenen aanvoerden die vaak ook niet legitiem zijn om de regeling te frustreren."

