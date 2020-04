Supermarkten nemen honderden nieuwe werknemers aan voor bezorgdiensten

Nederlandse supermarkten hebben de afgelopen weken honderden extra werknemers aangenomen om hun bezorgdiensten uit te breiden. Het aantal online bestellingen van boodschappen is volgens de supermarkten enorm toegenomen. De extra menskracht is nodig om aan de vraag te kunnen voldoen en de wachttijden niet te veel te laten oplopen.

Klanten bestellen niet alleen vaker online om een bezoek aan de supermarkt te vermijden, maar laten ook grotere hoeveelheden komen, omdat ze niet meer op hun werk eten of uit eten gaan.

Coop en Albert Heijn hebben de vraag naar hun online diensten zien vervijfvoudigen. Bij Picnic was de vraag drie keer zo groot als voor de uitbraak van het coronavirus. En Jumbo zegt dat de online-omzet met de helft is toegenomen.

Creatief

Omdat het opschalen tijd kost, kan het bij sommige supermarkten een paar dagen duren voordat de boodschappen geleverd worden. Zo hebben de Albert Heijn, Coop en de DekaMarkt een wachttijd die kan oplopen van enkele dagen tot twee weken en heeft Picnik de regel 'Voor tien uur 's avonds besteld, morgen in huis' inmiddels losgelaten.

Jumbo, Albert Heijn en Coop hebben elk honderden nieuwe werknemers aangenomen. Picnic heeft de afgelopen weken al vijfhonderd nieuwe werknemers in dienst genomen en gaat vanwege het versneld openen van een nieuw distributiecentrum nog eens drie- tot vijfhonderd mensen aannemen. Oprichter Michiel Muller: "Driehonderd van onze nieuwe krachten komen van een horeca-uitzendbureau. Zo helpen we elkaar een beetje." De meeste supermarkten zijn blijvend op zoek naar nieuwe krachten.

Supermarkten proberen met creatieve oplossingen het proces van bestelling tot bezorging sneller te laten verlopen. De meeste hebben extra bezorgmomenten in de ochtend en avond toegevoegd en sommige gaan ook bezorgen op Koningsdag en Bevrijdingsdag. Een woordvoerder van Albert Heijn: "We hebben onlangs samen met vijf ziekenhuizen als extra service een bezorgpunt geopend waar zorgmedewerkers hun boodschappen kunnen ophalen."

In de webshop van de Coop kunnen mensen hun boodschappenlijstje per app of mail met iemand delen, waardoor iemand anders de boodschappen kan doen. Een woordvoerder: "We zien een enorme hulpbereidheid in Nederland om boodschappen voor een ander te doen, zo kunnen we daarbij helpen."

Waardering

Al dat extra werk betekent ook meer druk voor de werknemers, signaleert CNV. Daarom pleit de vakbond voor een 'coronabonus' voor alle medewerkers van supermarkten. Volgens CNV-bestuurder Jacqueline Twerda tonen de supermarkten wel hun waardering met een reep chocola of een cadeaubon, maar doet dat geen recht aan de huidige situatie: "Er wordt veel van de medewerkers gevraagd: de werkdruk is toegenomen, ze moeten flexibel zijn en ze komen met anderen in contact. De omzetten van supermarkten zijn torenhoog, maar de werknemers zien daar niks van terug."

Volgens marktonderzoeker IRI is de omzet van ketens als Albert Heijn, Jumbo, Lidl dit jaar tot nu zo'n 11,4 miljard euro. Dat is bijna een miljard meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Twerda: "In Frankrijk krijgen supermarktmedewerkers een bonus van 1000 euro, in Amerika krijgen ze een loonsverhoging van twee dollar per uur. Waarom niet hier?"

"Omdat wij, als werkgeversorganisatie, dit voorstel via de media hebben moeten vernemen en omdat dit voor winkelhouders veel geld gaat kosten dat ze niet zomaar hebben liggen", zegt Patricia Hoogstraaten van branchevereniging CBL. "De mkb'ers die zijn aangesloten bij het CBL reageerden vrij negatief op het bonusvoorstel. De extra hygiënemaatregelen en beveiliging hebben supermarkten veel geld gekost, waardoor de omzetstijging grotendeels teniet is gedaan." Twintig procent van de zelfstandige winkels heeft de afgelopen weken zelfs verlies gedraaid.

Vakbond FNV ziet niets in een bonus, zegt bestuurder Fatma Bugdayci. "Wij willen structurele loonsverhoging. Er moet betaald worden naar zoals het nu wordt gezien: als vitale sector." Twerda: "Dit is het moment voor supermarkten om waardering te tonen. Doen ze dat niet, dan hebben we iets voor bij de cao-onderhandelingen. De cao is op 1 april verlopen en wij hebben een heel goed geheugen."