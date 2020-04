Hoe ziet de ramadan er dit jaar wereldwijd uit?

Midden-Oosten

Ramadan is de maand voor grote diners, liefdadigheid en het samenkomen van familie en vrienden. In bijna alle landen in het Midden-Oosten is er een lockdown en zijn veel moskeeën dicht. Mensen mogen niet samenkomen voor het avondgebed, een belangrijk moment voor moslims. Sommige moskeeën zoeken naar creatieve oplossingen, bijvoorbeeld online samenkomsten.

Correspondent Daisy Mohr woont in Beiroet, waar de ramadan jaarlijks groots wordt gevierd. "Hier in Libanon zijn dit jaar wel wat ramadanversieringen op straat, maar het is niet zoals voorheen", zegt ze. "Tijdens de lockdown moet iedereen om 19.00 uur binnen zijn, maar tijdens de ramadan krijgen we een extra uurtje. Dat zie je in meer landen in de regio."

In de ramadan is er in veel islamitische landen een breed aanbod aan ramadansoaps: series die speciaal worden gemaakt voor bij de iftar, het verbreken van het vasten na zonsondergang. "Maar ook dat ziet er anders uit dit jaar. Door de coronacrisis moesten veel productiehuizen in Libanon en Syrië het filmen en de montage van de soaps stopzetten. Het is nu nog even afwachten of we dit jaar de hele reeks kunnen zien of dat het ergens halverwege zal ophouden."