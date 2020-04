Meer vispassen verkocht door mooi weer en corona

Nu veel mensen thuis zitten vanwege de maatregelen tegen het coronavirus, lijkt vissen een populaire hobby te worden. Volgens Sportvisserij Nederland zijn er dit jaar landelijk al 50.000 meer vispassen verkocht dan in andere jaren.

"Een behoorlijk aantal mensen wil gaan vissen op dit moment", zegt directeur Hans Gels van Sportvisserij Oost-Nederland tegen RTV Oost. "Wij zitten normaal ongeveer op 63.000 leden rond deze tijd van het jaar. Nu zitten we op 68.000, dus we hebben 5000 extra leden mogen bijschrijven."

Volgens Gels heeft de populariteit meerdere oorzaken. "Kijk naar het weer, dat heeft er ongetwijfeld mee te maken. Daarnaast hebben we natuurlijk het coronavirus, dat maakt dat mensen graag naar buiten willen."

Anderhalve meter

Hij denkt niet dat het te druk gaat worden aan het water. "Er zijn natuurlijk plekken in het stedelijk gebied waar het best druk kan zijn, maar ik denk dat de mensen over het algemeen die afstand van anderhalve meter heel netjes aanhouden."

Bij de Hooilandenvijver in Wierden merkt visser Thijmen Fokke dat meer mensen zijn gaan vissen. "Het wordt steeds drukker bij de vijver. In het weekend zit het helemaal vol hier."

Ook in Den Haag merkt een hengelsportwinkel dat het drukker is dan normaal: