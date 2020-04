Onderzoek: aantal besmettingen China lag vier keer hoger dan gemeld

In China zijn in de eerste weken van de corona-uitbraak mogelijk zeker 232.000 mensen besmet geraakt met het virus, vier keer zoveel als de officiële cijfers weergeven. Dat blijkt uit een studie van Hongkongse onderzoekers, meldt The Guardian.

Het Chinese vasteland maakte op 20 februari melding van 55.000 besmettingsgevallen. Volgens de onderzoekers, in hun artikel in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet, was dat aantal veel hoger geweest als de uiteindelijke definitie van covid-19 vanaf het begin was gehanteerd.

Zeven definities

Tussen 15 januari en 3 maart heeft de Chinese gezondheidscommissie zeven definities van covid-19 gebruikt. Volgens de onderzoekers had dat een "substantieel effect" op het aantal gedetecteerde infectiegevallen.

"Als de vijfde versie van de definitie was toegepast op de hele uitbraak, schatten we dat - met genoeg testcapaciteit - op 20 februari 232.000 besmettingen zouden zijn geconstateerd, in tegenstelling tot de 55.508 bevestigde gevallen."

De definities werden steeds aangepast omdat de wetenschappelijke kennis over corona en de laboratoriumcapaciteit zich ontwikkelden. Zo werden pas later patiënten met milde symptomen of zonder connectie met de stad Wuhan aan de lijst coronapatiënten toegevoegd.

Er zijn inmiddels ongeveer 83.000 besmettingen vastgesteld in China. Wereldwijd zijn dat er ruim 2,6 miljoen. Er zijn ruim 183.000 geregistreerde doden.

Al weken kritiek

Afgelopen week maakte China bekend dat het dodental in Wuhan, waar het virus als eerste om zich heen greep, 50 procent hoger ligt dan in eerste instantie werd aangenomen. Volgens China was dat het gevolg van onjuiste rapportage, niet van het achterhouden van informatie.

China krijgt internationaal al weken kritiek op de manier waarop het land met het coronavirus omgaat. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo zei gisteren dat de Chinese regering heeft nagelaten de uitbraak van het virus op tijd te melden. De VS en Australië hebben opgeroepen tot een internationaal onderzoek naar hoe het virus is aangepakt in het beginstadium.

De Chinese ambassadeur in de VS bekritiseerde daarop Amerikaanse politici, die volgens hem te veel bezig zijn met "stigmatiseren en ongegrond beschuldigen" in plaats van luisteren naar wetenschappers.