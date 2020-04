Topman Air France-KLM ziet af van bonus

Voordat bekend werd dat Smith van zijn bonus afziet, zei minister Hoekstra dat de discussie rondom de bonus de gesprekken over staatssteun 'bemoeilijkt'. Achter de schermen wordt al weken gesproken over een steunpakket om het luchtvaartbedrijf overeind te houden. Ingewijden melden dat die gesprekken in de laatste fase zijn, maar zwaar onder vuur kwamen te liggen.

"Als een bedrijf staatssteun krijgt, dan kan er op dat moment geen sprake zijn van bonussen," zegt de minister. Of de Nederlandse steun ook echt van tafel zou gaan als de bonus zou worden doorgezet, wilde de minister niet hardop zeggen. "Het bemoeilijkt de gesprekken, maar laten we die gesprekken binnenskamers voeren en niet vooruitlopen op als dan scenario's", zei Hoekstra.

Meer steun, hogere bonus

Uit een document dat in aanloop naar de aandeelhoudersvergadering is gepubliceerd, blijkt dat Air France-KLM de bonus van topman Ben Smith vanwege de coronacrisis wilde aanpassen. Naast het vaste salaris van 900.000 euro per jaar krijgt de topman een variabele beloning die kan oplopen tot 122 procent van die negen ton, oftewel ruim een verdubbeling van zijn beloning.

Het bedrijf wilde dat het variabele deel onder meer zou worden bepaald door de steun en financiering die Smith zou weten binnen te behalen. Of het om private of publieke steun gaat werd in het midden gelaten. Duidelijk was wel: hoe hoger de steun, hoe hoger de bonus van Smith.

Staat als aandeelhouder

De Nederlandse staat heeft 14 procent van de aandelen. Hoekstra zei die positie te willen gebruiken. "We hebben het bedrijf laten weten tegen te zijn en zullen tegenstemmen als het in stemming wordt gebracht op de aandeelhoudersvergadering". Vooral in deze tijden van crisis vindt Hoekstra bonusverhoging "niet gepast en onverstandig".

Ook in de Tweede Kamer werd van links tot rechts verontwaardigd gereageerd op de plannen van Air France KLM.