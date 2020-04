Enorme drugsvondst in Antwerpse haven, Nederlandse link

De Antwerpse politie heeft zo'n 4000 kilo cocaïne onderschept. Veertien mensen werden opgepakt, onder wie een aantal Surinamers die in Nederland wonen.

De drugs zaten in een container met vis die gisteravond aankwam in de haven van Antwerpen. De Antwerpse politie wist van de zending en stond met speciale eenheden klaar om binnen te vallen.

In een loods werd direct een aantal mannen aangehouden, daarna waren er invallen op verschillende plekken in Antwerpen en werd een auto met twee verdachten klemgereden.

Het Belgische Openbaar Ministerie wil niet reageren op het bericht, omdat het onderzoek nog loopt. Bronnen binnen het Antwerpse OM bevestigen aan de NOS dat de berichtgeving van de Gazet van Antwerpen klopt.

In de Antwerpse haven worden regelmatig drugs onderschept en daar zijn ook geregeld Nederlanders bij betrokken. In januari werden nog honderden kilo's drugs gevonden in een container afkomstig uit Ecuador. De vondst van gisteravond is wel erg groot. De 4000 kilo cocaïne zou een straatwaarde hebben van zo'n 200 miljoen euro.