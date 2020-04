Merkel: Duitsland nog maar aan begin van coronapandemie

Duitsland zit nog niet in de eindfase van de coronapandemie, maar staat pas aan het begin. Bondskanselier Merkel heeft dat gezegd in de Bondsdag, het parlement in Berlijn. "We moeten nog een hele tijd met dit virus leven."

De coronacrisis vraagt volgens de bondskanselier heel veel van de samenleving. Ze doelde daarmee niet alleen op Duitsland maar op heel Europa. "We hebben sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer voor zo'n grote uitdaging gestaan."

De coronacrisis is zo bijzonder dat Europa niet kan terugvallen op een aanpak uit het verleden. zei Merkel. Dat maakt het volgens haar extra lastig. Ze heeft begrip voor mensen die vinden dat de beperkingen te lang duren. "Maar juist nu de cijfers hoopvol zijn, voel ik me verplicht om te zeggen: de tussenstand is kwetsbaar. We bewegen ons op dun ijs. Misschien wel het dunste ijs."

Mondkapjes

In heel Duitsland is het verplicht om in het openbaar vervoer en tijdens het winkelen een mondkapje te dragen. Bremen ging daarmee gisteren als laatste deelstaat akkoord. Andere coronamaatregelen werden recent juist iets versoepeld. Over die versoepeling zei Merkel dat ze in sommige gevallen "stevig, om niet te zeggen te stevig" zijn. Ze zei hierover bezorgd te zijn, maar de besluiten wel te respecteren. Het was de eerste keer dat de Duitse bondskanselier in de Bondsdag een verklaring aflegde over de coronacrisis.

Gisteren ging de Duitse regeringscoalitie akkoord met een nieuw steunpakket ter waarde van tien miljard euro dat de economie beter moet beschermen tegen de gevolgen van het coronavirus. De coalitieleiders willen de werkloosheidsuitkeringen verhogen, waardoor de overheid tot 80 procent van inkomen gaat vergoeden dat door de coronacrisis verloren is gegaan.