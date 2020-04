Topman Air France-KLM maakt ondanks crisis toch kans op bonus

Luchtvaartmaatschappij Air France-KLM wil de bonusvoorwaarden van topman Ben Smith aanpassen. Daardoor maakt hij dit jaar toch kans op een bonus bovenop zijn salaris van 900.000 euro, hoewel het Frans-Nederlandse bedrijf in een crisis zit. Minister van Financiën Wopke Hoekstra is tegen het plan.

Smith kan jaarlijks een bonus krijgen van meer dan 100 procent van zijn salaris, afhankelijk van zijn prestaties. Daarbij wordt er onder meer gekeken hoe goed Air France-KLM dat jaar heeft gepresteerd. Dit jaar krijgt de luchtvaartmaatschappij een enorme klap, en dus lijkt de kans op een bonus klein. De top van het bedrijf stelt nu een aanpassing van de voorwaarden voor zodat Smith alsnog kans maakt op een bonus.

In het nieuwe voorstel wordt er gekeken hoe het reddingsplan van de luchtvaartmaatschappij eruit ziet. Belangrijk daarbij is hoeveel geld de luchtvaartmaatschappij aan het eind van het jaar in kas heeft, waarbij een reddingsplan van de Nederlandse en Franse overheid een belangrijke rol speelt.

Smith zei eerder wel af te zien van een kwart van zijn salaris.

Niet te verenigen

Minister van Financiën Wopke Hoekstra verzet zich tegen het voornemen. "Wij vinden bonussen in deze tijd van crisis niet verstandig en niet te verenigen met steun van de belastingbetaler. Dat zullen we het bedrijf duidelijk maken, ook op de aandeelhoudersvergadering."

Het kabinet wil juist meer voorwaarden stellen aan bedrijven die steun krijgen, bijvoorbeeld aan de salarissen en bonussen van bestuurders. Op 28 mei staat de aandeelhoudersvergadering gepland waar het voorstel op de agenda staat. De Nederlandse staat heeft 14 procent van de aandelen van de luchtvaartmaatschappij.

Nog geen week geleden verzette Hoekstra zich tegen het plan van KLM om het bonusplafond van topman Pieter Elbers voor de komende jaren te verhogen. Het plan werd binnen een dag weer ingetrokken na de kritiek. De Nederlandse topman zei eerder voor dit jaar "uiteraard af te zien van een bonus".