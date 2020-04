Tandartsen weer open: 'Ik probeerde maar vijf weken niet te lachen'

Bovenal is Jacoubi blij zijn patiënten weer te kunnen helpen. "Een paar weken rondlopen met losse slotjes op je beugel is natuurlijk niet prettig." Maar ook voor de praktijk zelf was het broodnodig weer open te gaan. "We deden wel spoedbehandelingen, maar dat weren er twee of drie per dag. Daar redden wij het financieel ook niet mee."

'Goed voorbereid'

Die periode zonder behandelingen was inderdaad lastig, maar is ook zeker niet verloren gegaan, meent Ali Keles. Hij is mede-directeur van Tandheelkunde Groep Nederland en runt tandartsenpraktijken door het hele land. "Toen we dicht gingen, hebben we die tijd gebruikt om samen met leveranciers te innoveren. Spoedbehandelingen gingen door en daar hebben we die innovaties al toegepast. Nu zijn we extra goed voorbereid op de reguliere behandelingen."

Zo worden patiënten nu met infraroodthermometers gescand bij de ingang om te bepalen of ze niet tóch klachten hebben. "Daarnaast bieden we onze tandartsen de mogelijkheid gebruik te maken van een speciaal zuurstofmasker."