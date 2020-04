Riviervissen in de problemen door aanhoudende droogte

Vissen in de IJssel en andere rivieren komen in de problemen door het snel dalende waterpeil. Een aantal weken geleden stond het rivierwater nog hoog in de uiterwaarden, maar door de aanhoudende droogte vallen die beddingen nu snel droog.

Een blik op de uiterwaarden van de IJssel bij Olst laat zien hoe het dalende waterpeil sommige vissen verrast. In een drooggevallen kuil liggen zeven brasems en twee karpers.

"Als je bedenkt dat dit een paar weken geleden nog vol stond met water... Het is allemaal alweer weg", zegt Mark Kouwenhoven van Sportvisserij Oost-Nederland tegen RTV Oost. "Op de diepste punten van de uiterwaarden blijft soms wat vis achter. Dat resulteert helaas af en toe in vissterfte."

Vissterfte melden

Om die vissterfte te beperken, roept de organisatie mensen die een ommetje in de uiterwaarden maken op om alert te zijn. "Als je ziet dat vissen echt met hun rug boven het water zwemmen of je ziet vis echt naar 'lucht' happen, dan willen we graag dat je aan de bel trekt", aldus Kouwenhoven.

Dat kan bij lokale hengelsportverenigingen, Sportvisserij Oost-Nederland of het Meldpunt Water. "Als er een melding binnenkomt dan verifiëren wij die eerst. Dan sturen we een vrijwilliger op pad om die melding even te checken," legt Kouwenhoven uit. "Zij kijken een beetje om wat voor aantallen en vissoorten het gaat."

"Als er een paar voorntjes achterblijven, het is een beetje cru gezegd, maar die vallen wel ten prooi aan een reiger. Dan hebben ze ook een functie."

Calamiteitenteam

Als er veel vissen van een meer bijzondere soort - zoals karpers - in de problemen zitten, wordt er mogelijk een reddingsactie op touw gezet. Het water wordt dan leeggevist door een speciaal door Sportvisserij opgericht calamiteitenteam.

Dat gebeurde gisteren nog in een van de uiterwaarden van de IJssel bij Zutphen. "Daar hebben we toch nog zo'n 100 kilo brasem terug kunnen zetten in de IJssel", aldus Kouwenhoven.