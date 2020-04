Evacués Herkenbosch kunnen nog niet naar huis

De circa 4200 geëvacueerde inwoners van Herkenbosch mogen nog niet naar huis. Vanwege een natuurbrand in het nabijgelegen Nationaal Park De Meinweg is de concentratie koolmonoxide in de rook die over het dorp in Midden-Limburg trekt nog te hoog.

Morgenmiddag wordt opnieuw gekeken of de inwoners van Herkenbosch naar hun huis kunnen terugkeren.

De brandweer krijgt bij het blussen hulp van Duitse collega's en van Chinook-helikopters van de luchtmacht. Vliegbasis Volkel blijft langer open om de luchtmacht te ondersteunen bij het bijtanken van de helikopters.