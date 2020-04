Oud-Kamerlid SGP Van den Berg overleden aan corona

Koos van den Berg, oud-Kamerlid namens de SGP, is gisteravond op 77-jarige leeftijd overleden. Volgens het Reformatorisch Dagblad stierf hij aan complicaties na besmetting met het coronavirus.

Van den Berg zat van 1986 tot 2002 in de Tweede Kamer, waar hij zich onder meer bezighield met Buitenlandse Zaken en Defensie. Ook was hij een voorvechter van het recht van de Kamervoorzitter om ongepaste taal van Kamerleden uit de Handelingen (het woordelijke verslag van debatten) te schrappen. In 1993 steunde een meerderheid hem nog, maar bij een nieuwe herziening van het Reglement van Orde in 2001 verdween die mogelijkheid alsnog.

China

Na zijn Kamerlidmaatschap vervulde Van den Berg verschillende bestuursfuncties binnen de Gereformeerde Gemeenten. In zijn woonplaats Nunspeet was hij jarenlang ouderling in de kerk. Daarnaast zette hij zich in voor vervolgde christenen in China.

In 2006 werd hij door toenmalig minister van Defensie Kamp gevraagd een commissie te leiden die onderzoek deed naar vermeende martelingen door Nederlandse militairen bij verhoren van gevangenen in Irak. Daarover waren berichten verschenen in verschillende media. Van den Berg concludeerde dat er geen misstanden hadden plaatsgevonden.