Voor vierde nacht op rij schermutselingen in voorsteden Parijs

Toch was de onrust vannacht minder groot dan afgelopen dagen, zegt correspondent Frank Renout. "De aanleiding voor de spanningen is een incident op zaterdagochtend, toen in Villeneuve-la-Garenne een motor en politieauto met elkaar in botsing kwamen. De motorrijder ligt zwaargewond in het ziekenhuis." Volgens de politie wilden ze de man aanspreken omdat hij zonder helm aan de verkeerde kant van de weg reed.

De spanningen worden vooral gevoed door de beroerde leefomstandigheden en niet direct door de strenge quarantainemaatregelen, vertelt Renout. "Er is enorme armoede en werkloosheid in de buitenwijken. Afgelopen weekend zagen we een rij van honderden meters voor een loket waar gratis eten werd uitgedeeld. Ook zijn er in het departement Seine-Saint-Denis veel coronapatiënten overleden."

Door de onrust is er in de wijken veel politie op de been. Er is een handvol arrestaties verricht.